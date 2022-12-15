Коворкинги для всех: трендовые места для работы во время отключений

Отключение света заставляет украинцев, привыкших работать удаленно, возвращаться в офисы или искать место для работы с генератором и стабильным интернетом. Наши соотечественники работают повсюду, где найдут розетку: на заправках, в супермаркетах, кафе, коворкингах.

Коворкинги стали настоящим трендом сезона.

— Офисы остаются островками стабильности. У нас есть офисы в Харькове, которые работают только для подзарядки, поэтому люди приходят зарядить пауэрбанки, зарядные станции, телефоны, рассказывает вице-президент по инжинирингу GlobalLogic Виталий Пелех.

Компания помогает работникам обустроить рабочие места и дома — дает зарядные станции, настраивает связь, но большинство все равно выбирает офис, потому что под экстренные отключения работу не подстроишь.

Аналогичная ситуация в столице.

Количество работников, которые начали регулярно посещать офисы, выросло вдвое, а в некоторых компаниях, заблаговременно позаботившихся о генераторах и бесперебойном интернете, еще больше.

Даже в вакансиях теперь работодатели привлекают работников не стандартными бонусами, а генераторами.

Артур Михно, основатель Work.ua, рассказал:

— Многие работодатели зазывают, что у нас есть Starlink, генератор, в вакансиях начинают появляться такие явно подсвеченные тезисы, такие работодатели имеют очевидное преимущество.

Стоит рабочее место в коворкинге от 700 грн в день, абонемент в месяц – 4,5 тыс. грн.

Начали появляться и бесплатные, где можно поработать.

Один такой на 100 рабочих мест открыли в торговом центре популярной сети.

С ноутбуками и телефонами украинцы идут на звук генератора в кафе. Говорят, что посетителей стало больше в среднем на 10%. Сколько бы клиенты не сидели, никого не выгоняют, потому что понимают, что сейчас надо работать всем.

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