Андрей Ковальский, Журналист и ведущий Факты. Спорт
Казаки: настоящая история vs пропаганда РФ | Бавовна в России | Новости Факты ICTV за 01.10.2023
— Свежее сведение Генштаба;
— Обстрел Херсонской области — оккупанты ударили по селу Станислав;
— История пограничницы, которую вдохновил на борьбу призыв президента;
— День украинского казачества – истории, легенды и российская пропаганда;
— Утренний хлопок в РФ;
— Поддержка бизнеса на территориях, удаленных от зоны ведения боевых действий.
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