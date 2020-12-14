Каждый пятый волонтер: как работают благотворительные организации в Израиле

Волонтерское движение в Украине стремительно развивается. Сейчас благотворители помогают на фронте, медикам, переселенцам и детям.

Украина активно перенимает и мировой опыт, например у Израиля. Каждый пятый в этой стране — волонтер. 25% населения вовлечено к добровольческим организациям.

В Киеве в детской больнице Охматдит обустроили современную библиотеку. 14 тыс. новых книг прислали волонтеры. Автором идеи стала Евгения Смирнова, несколько лет назад вместе с другими неравнодушными людьми, открыли на территории медицинского учреждения Школу супергероев. Здесь онкобольные и ВИЧ-инфицированные дети могут учиться, развиваться и отдыхать.

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Этот проект Евгения основала, после посещения Израиля. Там она изучала волонтерский опыт.

В Израиле свою страну развивает каждый пятый гражданин. В стране действует более 1 тыс. благотворительных организаций. Они помогают всем, кто в этом нуждается: медикам, спасателям, ведут борьбу с домашним насилием, заботятся о пенсионерах и малообеспеченных, занимаются судьбой беженцев и берегут окружающую среду.

Волонтеры не стоят в стороне образовательного и культурного процесса в стране. Они внедряют проекты для сохранения культурных ценностей, развивают инклюзивное образование. Делают все, чтобы люди с инвалидностью легко интегрировались в обществе.

Израиль гордится своим волонтерским движением, который начался с восстановлением государственности. Еще в 1947 году именно добровольцы сыграли важную роль в строении, укреплении и развитии молодой страны.

Волонтеры в Украине активно начали свою деятельность с 2013 года, когда начался Майдан. В 2014 году — взяли на себя обязательства государства и начали поднимать украинское войско. Сейчас они вместе с медикам на передовой коронавирусного фронта.

Волонтеры помогают техническим обеспечением и боеприпасами. Именно работники фонда первыми организовали массовое тестирование армейцев, когда в Украине началась эпидемия коронавируса. На сегодня фонд собрал для войска помощи почти на 180 млн грн.

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