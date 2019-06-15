Каждый третий прошел праймериз: кто в списке партии Европейская солидарность

Политическая партия Петра Порошенко Европейская солидарность взяла курс на новые лица. Это военные, общественные деятели и блогеры. Каждый третий прошел праймериз. Почти 40% списка – женщины.

Порошенко убеждает, его команда – лучшая, а половина – не были ни в правительстве, ни в парламенте этого созыва. Только такие люди могут не допустить реванша пророссийских сил.

Среди настоящих легенд, которых Европейская солидарность ведет в политику – Яна Зинкевич. В 18 лет она организовала добровольческий медицинский батальон и лично спасла жизни более двухсот украинских воинов. Также в списке – командир 95-й бригады, генерал-лейтенант Михаил Забродский, который с 2017 года командовал силами АТО.

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Хорошо взвесил решение уйти в политику Владимир Вятрович. Директор института Национальной памяти.

Также от политсилы в парламент будут баллотироваться духовный лидер крымских татар – первый глава Меджлиса Мустафа Джемилев и бывший заложник России Ахтем Чийгоз.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что партия УДАР может пойти на выборы в Верховную Раду в составе Европейской солидарности.

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