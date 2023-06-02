Каждый выезд – от 10 ликвидированных окупантов: как работают наши танкисты на передовой

На фронте вместе со штурмовыми бригадами пехотинцев атакуют враждебные позиции также и танкисты. При поддержке аэроразведки украинские воины уничтожают позиции рашистов прямой наводкой. Бьют врага трофейной техникой, которую забрали у оккупантов Харьковской области.

Танк Т-80 – быстрый и мощный, и именно это очень ценят армейцы. В одной из рот 11 таких танков. За полгода войны бойцы не потеряли ни одной машины, ежедневно бьют врага прямой наводкой.

Каждый выезд по уничтожению враждебных позиций – от 10 мертвых россиян. Точно попасть по позициям с вражеской пехотой танкистам помогают аэроразведчики.

Танкисты говорят, несмотря на то, что все штурмы удачные, у россиян хватает противотанкового оружия. оккупанты просто не успевают им воспользоваться.

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