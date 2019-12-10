Каждый остался при своем – Климкин о результатах нормандской встречи

Каждый остался при своем. Так результаты нормандского саммита прокомментировал экс-министр МИД – Павел Климкин.

На сегодня вся игра России построена на том, чтобы раскручивать эмоции в украинском обществе и играть между двумя возможными сценариями. Один – это инкорпорировать Донбасс в Украине на российских условиях. А другой вариант, который не исключает первого – это раскрутка эмоций, поляризация общества.

По его словам, Россия не готова пойти на уступки и вернуть Украину контроль над восточной границей. И европейские партнеры это также понимают. Договоренности об обмене пленными – это важный шаг, но Путин использует его для давления на Украину в дальнейших переговорах и будет играть на эмоциях украинцев – отметил бывший дипломат.

Факты ICTV ранее писали о том, что сказал Гончарук о нормандской встрече.

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