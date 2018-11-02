Козы с паспортами и десяток видов сыров: как живут маленькие села на Черкасщине

В Черкасской области сельскохозяйственные кооперативы спасают маленькие деревни. В Глушко, где нет и двухсот жителей, семья Чаленко открыла козью ферму. В ней уже полторы сотни подопечных. Развивают хозяйство члены кооператива на деньги, которые привлекают местных к работе и еще покупают молоко у селян. Ведь, сами варят с десяток видов сыров.

На каждого жителя – по козе. Маленькая деревня Глушки недавно имеет свою козью ферму – семейное дело Чаленко.

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Питательный корм – хорошие надои. Летом козы давали до 150 л молока в день. Тогда доели до восьмидесяти коз. Следующей весной будет больше, говорит хозяйка.

Из 150 л молока здесь изготавливают 15 кг твердого сыра. В общем, варят с десяток сортов различных сыров: Брынзу, Том, с пажитником, Селянский, рикотта, Шевр, Шанкли. В классические рецепты добавляют что-то свое, авторское, консультируются с итальянскими сыроделами.

Каждая коза здесь имеет паспорт, а продукция – сертификат ветслужбы.

К слову, украинское молоко проверили на чистоту – результаты.

Опубликовано Ноябрь, 02 в 15:56



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