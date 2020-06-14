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КПВВ на границе с Крымом работают в обычном режиме — правила пересечения

С сегодняшнего дня (14 июня) все три контрольные пункты на границе с Крымом работают в обычном режиме.

Правда, все, кто въезжает с полуострова во время карантина, должны пройти двухнедельную самоизоляцию. На материк будут пускать только тех, кто согласится на установку приложения Дій вдома. На контрольных пунктах въезда-выезда должны появиться места или помещения для медицинского осмотра путешественников.

Напомним, пункты пропуска на границе с Крымом были закрыты с 17 марта. К полуострову пропускали только граждан Украины, проживающих в Крыму. Оттуда могли ехать украинцы, живущие на материке. Их отправляли на двухнедельную обсервацию в местные больницы.

Также Венгрия открыла границу для украинцев, которые транзитом едут на запад Европы. Для этого работает пункт пропуска Чоп — Захонь.

Пересечь границу можно ежедневно с 17 до 21 часа. Только на автомобиле или микроавтобусе, в котором не более 9 человек.

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