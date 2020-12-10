Капельницы на дому и кислородные резервуары: как будут лечить больных Сovid-19

На Харьковщине количество инфицированных коронавирусом превысило 60 тыс. человек.

В облсовете отметили, что больным, которые лечатся амбулаторно, но не имеют силы добраться больницу для проведения манипуляций, медики будут ставить капельницы, уколы, мерить сатурацию дома бесплатно.

Вызвать бригаду можно по соответствующему телефону с 9.30 до 18.30. Главная цель — уменьшить контакт больных с другими людьми и не перегружать стационары.

В Ровенской городской больнице установили кислородный резервуар. На него потратили более 1 млн грн государственной субвенции. Это уже второй такой резервуар.

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Сейчас в медучреждении лечится более сотни пациентов, которым необходима непрерывная подача кислорода, и одного резервуара было мало.

Нагрузка на медучреждения в Украине немного уменьшилось. В регионах появились свободные кровати для госпитализации больных.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что имеем достаточно больничных коек, которые можно заполнять, не строя мобильные госпитали.

По состоянию на 10 декабря по статистике коронавируса в Украине обнаружили 13 371 новый случай коронавируса.

Госпитализация понадобилась 2 993 пациентам. За последние сутки от осложнений, которые вызвал коронавирус, умерли 266 человек, в общем — 14 470. За последний день выздоровели 13 903 человека, в общем — 465 021.

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