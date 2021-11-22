Лучше не тянуть время: как выбрать зимнюю резину и сколько она стоит

Зима уже близко — пора менять резину на автомобилях. Полиция уверяет — за времена непогоды в 2020-2021 годах всего за несколько дней случались тысячи аварий из-за летней резины. Факти ICTV узнавали, как подобрать себе зимние покрышки и во сколько это обойдется водителям.

В ноябре украинские водители традиционно бросились переобувать свои автомобили. Летняя резина уже не справляется с холодом.

– Вот буквально вчера была ситуация, когда мне пришлось резко тормозить. Я маневрировала, но если бы была гололедица, то ситуация вышла бы из-под контроля, — рассказывает киевлянка Ольга.

Однако эти автомобилисты только первые ласточки, говорят в столичных шиномонтажках. Настоящие очереди на СТО обычно начинаются с первым снегом.

Шиномонтажники предупреждают – медлить не стоит. Как только температура опускается ниже +5° С – ставьте зимнюю резину. Тянуть время — себе дороже.

Ведь от типа резины зависит длина тормозного пути автомобиля. В теплую погоду при скорости в 100 км/ч разница между тормозным путем автомобиля с зимней резиной и машины на летних покрышках — небольшая. Всего несколько метров.

Однако уже в морозную погоду, даже при скорости в 50 км/ч, машина на летней резине будет тормозить вдвое дольше переобутого авто. Снег и гололедица не дадут водителю шансов вовремя остановиться в критической ситуации.

Все дело в лучшем сцеплении зимней резины. Но просто приехать переобут свой автомобиль это всего полдела. Важно выбрать какой именно тип сезонных покрышек подходит именно вам. Выбор зависит даже от места обитания.

— Зимняя шина “Еврозима” больше подходит для города и трасс. Для льда больше подходит шипованная резина, но она очень сильно шумит на асфальте, поэтому ее не часто берут. И для сильно заснеженной дороги, льда, выезда за город рекомендую “Арктическую” шину, – рассказывает менеджер по продажам Алексей Денисенко.

Чаще всего украинские водители выбирают европейские шины, подходящие для дорог города. За саму замену резины водителю сейчас приходится выложить из кармана в среднем 500 гривен. Однако если ваши сезонные колеса уже совсем изношены, то за новенькие придется выложить несколько тысяч гривен.

— Шина может стоить от 1 до 10 тыс. грн, а в некоторых случаях 15 тыс. за одну штуку, — уверяет Алексей.

С приходом зимы часто у шиномонтажок можно наблюдать горы отработанной резины. Так, ежегодно в Украине накапливается до 150 тыс. тонн использованной резины. Их обычно владельцы выбрасывают на свалки, что ухудшает состояние экологии. Хотя в Украине уже начинают появляться предприятия по переработке шин.

Утилизировать один скат не так уж дорого — около 50 гривен. И вместо свалки он получит вторую жизнь. Шина может стать покрытием для детской площадки или даже лежачим полицейским.

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