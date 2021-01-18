Лучше штраф, чем налог: почему арендодатели не выходят из тени

90% украинцев, которые сдают жилье в аренду, не платят налогов.

Штраф для злостных неплательщиков – несколько десятков гривен, поэтому арендаторам легче его оплатить, чем официально регистрировать доход.

Налоговики ежемесячно получают до 50 жалоб. Организовывают проверки и объясняют физическим лицам, что нужно подавать декларацию.

У ответственного орендосдатчика, который стремится платить налоги, есть несколько путей:

оформить ФЛП (вторую группу) и уплатить налог в размере 20% минимальной зарплаты и 22% единого социального взноса – 1 322 грн . Средняя сумма – 2-2,5 тыс. грн ежемесячно.

. Средняя сумма – 2-2,5 тыс. грн ежемесячно. Выбрать третью группу ФЛП и отдавать государству три или пять процентов от дохода, а также 918 грн в месяц единого социального взноса . То есть если квартиру вы сдадите за 10 тыс грн – ежемесячно заплатите 1 418 грн.

. То есть если квартиру вы сдадите за 10 тыс грн – ежемесячно заплатите 1 418 грн. Сдавать жилье как ФЛП на общей системе налогообложения. Тогда налоги будут начисляться следующим образом: 18% НДФЛ, 1,5% военного сбора, 22% ЕСВ с чистого дохода .

. Альтернативный вариант – платить налог не как предприниматель, а как физическое лицо – подавать декларацию о доходах, оплачивая 18% дохода и 1,5% военного сбора.

Наталья открыла ФЛП и начала сдавать свою квартиру цивилизованно не потому, что является сознательным человеком, а потому, что, проживая во Швеции, необходимо было показать свой доход.

А вот закрыть ФЛП самостоятельно Наталья не смогла. Даже с помощью юриста дело растянулась на два-три месяца и стоило ей тысячи гривен.

Кроме непростой процедуры закрытия ФЛП, украинцы не хотят платить налоги из-за вынужденного в таком случае поднятия цены аренды.

– Увеличивать цену, конечно, можно. Но будет ли это жилье пользоваться спросом? Ведь каждое жилье имеет свою цену. И не факт, что за ту цену, которую хочет владелец, жилье сдадут в аренду, – считает генеральный директор агентства недвижимости Благовист.

Зарегистрированный в прошлом законопроект об уменьшении налога с аренды недвижимости для ее владельцев с 18% до 9% остался на уровне идеи. Хотя его авторы рассчитывали вывести из тени физических лиц.

Договор аренды и уплаченные налоги потенциально имеют ряд преимуществ. Арендатор может сообщать свой адрес без привлечения владельца, голосовать, а также пользоваться государственными сервисами по месту жительства.

Заместитель директора департамента налогового администрирования физических лиц ГНС Украины Татьяна Мигас объясняет: для того, чтобы получать, когда придет время, больше пенсии, необходимо выходить из тени.

Однако украинцы не хотят платить налоги по причине тотального недоверия к государству. Из замкнутого круга можно выйти, если ответственными станут и государство, и граждане.

С начала адаптивного карантина в Украине стоимость долгосрочной аренды квартир в Киеве выросла до 26%. Вместе с тем увеличилось и количество предложений.

Самыми дорогими районами являются Печерский, Голосеевский и Шевченковский.

Стоимость однокомнатных апартаментов – от 7 до 17 тыс. грн. Двухкомнтатных – 8-28,1 тыс. грн, а роскошь в три комнаты обойдется от 10 до 49,4 тыс. грн. Подробнее о стоимости аренды в Украине читайте в материале Фактов ICTV.

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