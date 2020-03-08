Лучший подарок на 8 марта. Советы и свежие идеи

Выбрать на праздник подарок – это настоящая головная боль, в магазинах всего много, но найти нужное слишком сложно. И это не касается только 8 марта. Это извечный вопрос, с которым сталкивался каждый: чем удивить и порадовать близкого человека на праздник.

Маркетологи говорят, что оригинальные подарки приобрели популярность, так как они вызывают эмоции и, соответственно, запоминаются. Идеальный подарок – это тот, который воплощает желание человека, то, что человек давно хотел, но по каким-то причинам не покупал себе. Свежие и оригинальные идеи, как выбрать подарок в сюжете Татьяны Борисович.

Напомним, Факты ICTV писали о том, как выбрать цветы для жены, мамы или любимой девушки.

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