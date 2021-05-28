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Красивые и успешные: в Киеве выбрали Mrs Ukraine International

В Киеве выбирали свою Mrs Ukraine International. Все участницы старше 25 лет и уже сложились в жизни, как личности. Поэтому выбирают не просто за красоту.

Победительница будет представлять Украину на конкурсе Mrs. International, который уже 30 лет проходит в Америке. И королевой этого вечера стала Татьяна Ровная из Киева.

— Я буду удивлять своей естественностью. Я проделала долгий путь и поняла, что никакая маска не сможет нас украсить. Только ты настоящая сможешь показать класс, — говорит победительница.

Поскольку в прошлом году конкурс в Америке не проводился, то странам-участницам сейчас позволили делегировать сразу двух представительниц — победительниц 2020 и 2021 года.

Также недавно состоялся конкурс Мисс Вселенная-2021. Победу одержала представительница от Мексики. Страна не так часто получала награду в этом конкурсе.

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