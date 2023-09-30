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Наталья Жуковская, журналист Факты ICTV

Страны ЕС запретили въезд с вещами из России: реакция россиян

Недавно страны Балтии запретили въезд автомобилям с российскими номерами. Страны выполняют рекомендации Европейской комиссии. Следом за Литвой и Латвией к запрету присоединились Эстония, Финляндия и Польша. На днях о намерении принять участие в такой инициативе заявила Норвегия. Однако, несмотря на санкции, россияне все равно уезжают и попадают в Европу. Еще пытаются в других странах свои правила диктовать.

У россиян истерика из-за запрета ехать в ЕС со своими вещами. Нельзя ввозить смартфоны, ноутбуки, одежду и даже средства гигиены, следующие из России. Так что московиты просто брызгают ядом.

— Любой таможенник, какая-нибудь там польско-литовская мразь на границе может, следуя инструкции, сказать: дорогой товарищ, чемодан оставил, вещи оставил. Сделай набедренную повязку из можжевельника и можешь перейти границу, – бесятся россияне.

Не только вещи, но и машины с российскими номерами тоже не могут попадать на территорию ЕС. И не важно, какова цель въезда: коммерческая или частная. Но таких шагов Евросоюза недостаточно, убежден бывший министр иностранных дел Павел Климкин. Несмотря на санкции, россияне все равно правдами и неправдами едут в Европу.

Россиянка хвастается в соцсетях как она со второй попытки, но все же попала в Европу. Несмотря на то, что ее не пропустили на границе эстонцы, она поехала по другому маршруту.

– Отпуск был запланирован, поэтому сейчас я лечу другим путем. Через Стамбул. Стамбул – Кельн, Германия – Италия.

Оказывается, визы россиянам до сих пор выдают Италия, Испания, Греция и Кипр. И не только в целях туризма, но даже для обучения и бизнеса.

Не останавливает россиян и отсутствие прямых авиарейсов с Европой. В ЕС они добираются через Турцию, центральную Азию и Дубай. А уж оттуда в любую европейскую страну. Еще свои правила пытаются диктовать.

Павел Климкин говорит, к сожалению, в Европе многие до сих пор не воспринимают Россию как диктаторскую страну с авторитарным режимом. Они верят в хороших русских. Хотя и понимают, что под маской таких в Европу могут попадать не просто туристы, но и шпионы.

Поэтому, последуют ли примеру Балтийских стран остальные европейские государства — пока не известно. Но эксперты прогнозируют – это вопрос времени.

ЕС, кордон черги, Росія, Факти ICTV
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