Страны Европы фиксируют уменьшение количества смертей и новых случаев Covid-19
2 млн 428 тыс. человек на планете заражены Covid-19. Четверть уже выздоровели. 166 тыс. умерли. Однако страны осторожно, но заявляют о спаде.
В США говорят: карантин действует, и пик пандемии пройден. В Италии, Испании, Великобритании и Франции уменьшается количество смертей и новых случаев болезни. А в Германии уже даже готовятся ослаблять карантин.
Подробнее — в сюжете Марты Вишневской.
К слову, Факты ICTV рассказывали о безработице в США и ослаблении запретов в Польше.
2020-04-20
Теги: Карантин, Коронавирус Covid-19Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.