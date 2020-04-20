Страны Европы фиксируют уменьшение количества смертей и новых случаев Covid-19

2 млн 428 тыс. человек на планете заражены Covid-19. Четверть уже выздоровели. 166 тыс. умерли. Однако страны осторожно, но заявляют о спаде.

В США говорят: карантин действует, и пик пандемии пройден. В Италии, Испании, Великобритании и Франции уменьшается количество смертей и новых случаев болезни. А в Германии уже даже готовятся ослаблять карантин.

Подробнее — в сюжете Марты Вишневской.

К слову, Факты ICTV рассказывали о безработице в США и ослаблении запретов в Польше.

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