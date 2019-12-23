Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Мир

Кредит в $300 млн: за что Молдова получит деньги от РФ

Молдова перед президентскими выборами получит кредит от России – 300 млн долларов. На инфраструктурные проекты, пояснил действующий молдавский лидер Игорь Додон, который и договорился о займе при личной встрече с российским президентом Владимиром Путиным.

Додон заверил, что условия российского кредита аналогичные с теми, на которых ранее страна заняла деньги у Запада. Перед Додоном в Москву ездил новый премьер Молдовы Ион Кику. И после этого визита объявил о возможной паузе в сотрудничестве с МВФ.

Факты ICTV ранее писали о том, что Россия повлияет на “Л/ДНР” для выполнения решений нормандской четверки.

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Банки слишком легкомысленно выдают кредиты украинцам – НБУ
Как снизятся ставки по кредитам в 2020 – Гончарук назвал проценты
Заоблачные ставки и обязательные залоги: как получить кредиты украинскому бизнесу
Снизится ли учетная ставка по кредитам и что это значит для украинцев
До 5 млн грн: НБУ упростил кредитование ФЛП
Дешевые кредиты для бизнеса: как получить и кто будет следить за использованием
25 лет Будапештскому меморандуму: почему его положения не выполняются
Когда заработает программа доступных кредитов для предпринимателей

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка