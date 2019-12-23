Кредит в $300 млн: за что Молдова получит деньги от РФ

Молдова перед президентскими выборами получит кредит от России – 300 млн долларов. На инфраструктурные проекты, пояснил действующий молдавский лидер Игорь Додон, который и договорился о займе при личной встрече с российским президентом Владимиром Путиным.

Додон заверил, что условия российского кредита аналогичные с теми, на которых ранее страна заняла деньги у Запада. Перед Додоном в Москву ездил новый премьер Молдовы Ион Кику. И после этого визита объявил о возможной паузе в сотрудничестве с МВФ.

Факты ICTV ранее писали о том, что Россия повлияет на “Л/ДНР” для выполнения решений нормандской четверки.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.