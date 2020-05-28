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Кредиты, которые не нужно возвращать, и отсрочка налогов: помощь бизнесу в Польше

В борьбе с коронавирусом и за благополучие каждого Польша создает антикризисный щит — это пакет решений для защиты государства и граждан от кризиса, вызванного пандемией.

Он базируется на пяти направлениях: защита рабочих мест и безопасности рабочих, финансирование предпринимателей, здравоохранение, укрепление финансовой системы, государственные инвестиции. Цена вопроса — более 312 млрд злотых, из них 212 направлены на защиту рабочих мест и экономики.

Сейчас государственная помощь бизнесу — почти 45 млрд злотых. Правительство постоянно работает над новыми решениями и совершенствует ранее предложенные. Подробнее — в сюжете Оксаны Бунькивской.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как Польша выходит из карантина и поощряет внутренний туризм.

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