Кредиты в Украине: можно ли приобрести товар без переплат

Если денег нет, а что-то приобрести нужно, обычно украинцы берут товар в кредит. Так же поступает и бизнес – обращается в банк.

За последние годы кредитный портфель украинских банков растет, хотя ставки по кредитам особо не изменились.

Работники банка уверяют, если все правильно спланировать, желанную покупку можно приобрести вообще без переплаты, но если цена – от тысячи до двухсот тысяч гривен.

Единственная обязательная оплата – это так называемое обслуживание счета. Это от 20 до 100 гривен в месяц в зависимости от банка. А вот если регулярный платеж просрочен, автоматически начисляют пеню и штрафы, и в таком случае кредит окажется золотым.

Другая банковская услуга, получить на руки наличные, достаточно дорогая и стоит готовиться к высоким ставкам. Цена такого кредита, вместе со всеми комиссиями может составить от 40% до 50% годовых в гривне.

Читайте: Осторожно, мошенники! Как отличить фейковые банковские сайты (ИНФОГРАФИКА)

В прошлом году кредитовали не только граждан, а средний и крупный бизнес. Процентные ставки здесь колеблются от 20% до 25% в гривне. Рост мог бы быть еще больше, но мешает ситуация с долгами прошлых лет и финансовые махинации с кредитами. Нечистые на руку нотариусы часто переписывают на подставные лица имущество, которое банк взял под залог.

Однако банки уже научились разделять белых и черных заемщиков. И честных в последние годы становится больше. Поэтому и для бизнеса, и для потребителей сейчас реально получить кредит на понятных условиях. Главное разобраться в договоре и платить вовремя. Что касается процентов – эксперты отмечают, если выборы закончатся спокойно – ставки могут снизиться еще, если же ситуация будет беспокойная – кредиты могут стать золотыми.

Ранее Нацбанк Украины позволил финучреждениям перейти на упрощенную процедуру проверки клиентов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.