Кремль отреагировал на предложение Зеленского расширить нормандский формат

В Кремле отреагировали на предложение президента Украины Владимира Зеленского расширить нормандский формат, привлекая к нему США, Великобританию и Канаду.

В частности, пресс-секретарь Путина Песков назвал предложение Киева “тревожным сигналом”. Мол, это не простая ситуация. Кроме того, в Кремле настаивают на том, что видоизменить нормандский формат, не завершив его, — невозможно.

Также Россия выступает категорически против расширения участников переговоров. Сейчас в нормандском формате участвуют РФ, Украина, Германия и Франция.

Встреча Путина и Зеленского

Также Владимир Зеленский сообщил, что поручил организовать встречу с Владимиром Путиным. Президент Украины заявил, что все идет к тому, что встреча с президентом РФ состоится.

Ее организацией должен заняться руководитель ОП Андрей Ермак.

В то же время Владимир Зеленский в интервью газете Financial Times заявил, что не будет разговаривать с террористами, то есть главарями псевдореспублик, к чему призывает Путин.

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