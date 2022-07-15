Шаг к возобновлению экспорта зерна сделан: о чем договорились Украина и Россия

Сделан важный шаг к возобновлению экспорта украинского зерна через Черное море. В ходе переговоров в Стамбуле между Украиной и Россией удалось добиться определенного прогресса.

“Луч надежды и мира” – так генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш назвал итоги встречи в Стамбуле по разблокированию экспорта украинского зерна.

Подчеркнув – принципиальное согласие есть, но впереди еще много работы. Под эгидой ООН будет создан координационный центр, который будет обеспечивать морской экспорт украинского зерна.

Мы увидели критический шаг вперед к безопасному экспорту украинского зерна по Черному морю. В мире, затмившем глобальный кризис, мы наконец имеем луч надежды — что удастся облегчить человеческие страдания и преодолеть голод.

По итогам переговоров договорились о зелёных коридорах во время движения грузов. Турция же при поддержке ООН будет инспектировать российские корабли.

Украина настаивала на гарантиях безопасности, российские корабли не будут преследовать судна с зерном, а разминированные порты не подвергаться авиаударам, ведь доверять России нельзя.

Договоренности в Стамбуле – это только первые шаги по подписанию полноценного соглашения. Окончательный документ должны заключить в следующее воскресенье снова — в Турции.

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