Кричали “помогите” и мечтали выжить — Буча приходит в себя после оккупации

Год назад кадры первого боя на улице Вокзальной в Буче ошеломили весь мир. Тогда колонну российской техники, которая двигалась на Киев, остановили Вооруженные силы Украины точными выстрелами. На узкой улице враг пытался скрыться, но развернуть бронетехнику было сложно.

А когда Байрактары ударили в первую и последнюю машины, россияне поняли, что здесь им и смерть. В это время в подвалах и погребах прятались местные жители. Они радовались, что ВСУ уничтожают оккупантов.

-Взрывы были мощные, потом услышали, что начал гореть дом. Начали задыхаться в погребе. Попробовали открыть дверь из погреба, но нельзя, — рассказывает Артем Мацык, житель улицы Вокзальной.

От дома осталось всего несколько стен, завалы блокировали вход в погреб. Испуганные люди понимали, что могли сгореть заживо.

– А мы в погребе начали кричать: “Помогите”. Я обняла своего Богдана и сказала: “Это уже все”. Но, слава Богу, мы выбрались, – добавила Людмила Мацык, жительница улицы Вокзальной.

Через год Вокзальную не узнать. Вражескую технику убрали, сделали новую дорогу и главное — взялись за восстановление жилья. В Бучанском горсовете посчитали – в результате боев только на этой улице повреждена почти сотня домов.

– Сейчас мы уже проводим капитальные ремонты, восстанавливаем кровлю, фасады, – рассказывает Дмитрий Чейчук, заместитель Бучанского городского головы.

Восстанавливать Бучу помогают американские благотворительные фонды. Основатель гуманитарной организации Майкл Капони контролирует строительство лично. Они реализуют здесь 250 проектов, восстанавливают школы, больницы и отстраивают с нуля первые 12 частных домов на Вокзальной. Это миллионы долларов инвестиций.

– Самое важное, что должны понимать инвесторы – это то, что вложенные ими деньги останутся в обиходе. То есть нанимаются только украинские работники, закупаются только украинские материалы. Так что если вы вложите миллион долларов — все эти деньги останутся здесь, в Буче. Это экосистема. И это очень хорошо, ведь инвестировав, вы получите эффект, умноженный на 10, – говорит Майкл Капони, основатель гуманитарной организации Global Empowerment Mission.

Новое жилье для 17 семей строят, учитывая площадь, которой владели хозяева до войны, и количество людей, которые там проживали.

Работы не прекращали всю зиму, чтобы первые дома передать пострадавшим семьям в годовщину деоккупации Бучи. О новоселье уже мечтает и Людмила, она попросила у благотворителей сделать широкий коридор для сына.

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