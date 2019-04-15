Крымский мост разрушается: от опоры отвалился кусок

Российские оккупанты начали опасное строительство на Крымском мосту.

Они прокладывают железнодорожные рельсы и планируют запустить поезда в декабре.

В то же время эксперты уже отмечают, что мост начинает разрушаться. Недавно от одной из опор отвалился кусок.

Также в последние дни заметили, что береговая линия увеличивается из-за нанесения песка. Это происходит из-за уменьшения глубины Керченского пролива – соответственно опоры могут не выдержать и мост упадет.

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Специалисты давно предупреждали о сложных геологических условиях и об опасности строительства.

Ранее Факты ICTV писали, как россияне устроили провокацию для украинских кораблей под Крымским мостом.

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