Критическая ситуация. Медики Хмельницкого просят обеспечить больницы кислородом

Хмельницкие коронавирусные больницы и отделения имеют критическую ситуацию с поставками кислорода. Все из-за Львовского завода, который из-за очередной поломки вовремя не привозит важное для пациентов вещество.

Область в красной зоне, почти ежедневно фиксируют высокий уровень заболеваемости и госпитализации тяжелых пациентов. И всех этих больных может спасти именно кислород.

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Кислород, который заливают в емкости госпиталя для ветеранов — на вес золота. Его смогли купить только в Запорожье. Львовский, который по тендеру поступал в коронавирусные больницы Хмельницкого, уже несколько недель не привозят, потому что на заводе поломка.

А хмельницкий госпиталь без кислорода не может — здесь спасают до 200 больных, которым постоянно нужен животворный газ.

Каждую цистерну в регионе лично сопровождает Николай Габрикевич — он исполняет обязанности директора областного лабцентра и должен убедиться, что все отделения получили кислород.

Чтобы обеспечить все 27 коронавирусных больниц области, нужно 20, а иногда и 30 тонн кислорода в день. Инфекционная больница имеет свою станцию ​​и запасы в баллонах. Но медики говорят, что тяжелым пациентам нужен именно жидкий кислород, который подается с высоким давлением с большой емкости кислородными трассами.

Пока прокладывают кислородные трассы, дефицит кислорода город планирует компенсировать покупкой кислородных концентраторов. На это выделяют 7 млн ​​грн. В комиссии по чрезвычайным ситуациям рассчитывают на существенный спад заболевания. Область и сам Хмельницкий в красной зоне — но здесь работает начальная школа, общественный транспорт и рынки.

Но медики ожидают четвертой волны. Область начала строительство кислородных магистралей. А кислорода не хватает уже сейчас, когда стационары ежедневно принимают до 80 кислородозависимых больных. Поэтому медики просят Кабмин и Минздрав обеспечить все больницы бесперебойным снабжением кислорода.

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