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Кризис, инфляция или дефолт: чем грозит Украине задержка транша МВФ

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) возобновит работу в Украине только в конце весны. Транш в размере $700 млн должен был поступить еще полгода назад.

Предварительные переговоры продолжались дольше всего за всю историю сотрудничества Украины и МВФ — шесть недель. Однако они были безрезультатными. Эксперты фонда заявляют о медленном выполнение обязательств украинской стороной.

Сейчас у кредиторов есть пять главных претензий. Речь идет, в частности, о банковском законодательстве, судебной системе и борьбе с коррупцией. Чем грозит Украине сценарий без поддержки МВФ, смотрите в сюжете Фактов ICTV.

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Изменение формата сотрудничества с МВФ

Украина планирует изменить формат сотрудничества с МВФ. С 2023 года средства от Международного валютного фонда будут поступать сразу на резерв Национального банка Украины.

Финансирование государственного бюджета прекратится, чтобы Украина могла стать независимой по заимствованиям.

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