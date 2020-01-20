Ледяные волны и парижский собор: самые красивые скульптуры фестиваля Tatry ice master

Туристический регион Высокие Татры в Словакии популярен не только горнолыжными трассами и термальными бассейнами.

Фестиваль Tatry Ice Master уже не первый год собирает здесь тысячи туристов. На несколько дней горный пик превращается в сказочное королевство снежной королевы.

Сюда съезжаются мастера из разных стран мира и на глазах зрителей создают ледяные инсталляции. Чем удивляли туристов резчики льда в этот раз видела Оксана Бунькивська.

К слову, Факты ICTV рассказывали о фестивале пряников в Ужгороде.

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