КС признал неконституционным е-декларирование доходов антикоррупционными активистами

Активисты, которые ведут антикоррупционную деятельность, свои доходы теперь могут не декларировать.

Конституционный суд признал неконституционным нормы закона об обязательном электронном декларировании этой категории населения. Об этом на своей странице в Facebook сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

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Омбудсмен решение фемиды поздравила и напомнила, что еще в прошлом году на призыв коалиции общественных организаций направила в КСУ представление.

Денисова считает, что необходимость активистов отчитываться об имуществе делает общество зависимым от власти. Подобные декларации должны быть предусмотрены только для чиновников.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что нардепы скрыли в декларациях 8,5 млрд гривен.

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