Кучма назвал возможного преемника и рассказал о результатах работы ТКГ

Второй президент Украины Леонид Кучма предполагает, что его преемником в Трехсторонний контактной группе может быть советник президента, бывший первый заместитель министра иностранных дел Руслан Демченко.

Леонид Данилович отметил, что знает господина Демченко давно как дипломата-профессионала, однако окончательное решение по его кандидатуре в Минске будет принимать Президент Порошенко. Ну а сам Леонид Кучма 2 октября завершил свою миссию в минском процессе, он поблагодарил за работу всех, кто в течение последних 4 лет был участником длительных и изнурительных переговоров.

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Второй Президент Украины часто повторяет – несмотря на критику минских соглашений, именно благодаря им Украина выиграла время для становления крепкой армии, именно благодаря им удалось остановить кровопролитие и эскалацию на Донбассе, именно благодаря Минску двигался процесс обмена пленными и восстанавливалась инфраструктура разрушенного региона.

Успехи Украины на переговорах-заслуга авторитета Леонида Кучмы – это признают и на Западе. Его статус политического тяжеловеса заставил россиян прислушиваться. За время минских переговоров участники неоднократно меняли своих представителей, Украина же неизменно представлял Леонид Кучма.

К слову, Факты ICTV сообщали, что Кучма вышел из переговорной группы в Минске.

Опубликовано Октябрь, 05 в 21:54



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