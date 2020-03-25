Куда звонить с признаками ОРВИ и сделают ли вам тест на коронавирус

Сотни тысяч звонков по всей стране, семейные врачи держат удар. Украинцы при малейшей простуде боятся, что у них может быть коронавирус.

Медики настаивают — лекарств от коронавируса не существует. Организм должен сам его преодолеть. Поэтому лучшее лечение — самоизоляция и рекомендации Вашего семейного врача, который и вызывает скорую, если есть осложнения.

Однако если Вы до сих пор не подписали декларацию с семейным врачом, звоните на горячую линию Министерства здравоохранения (044) 518 47 11.

Но если не было контактов с подтвержденными на Covid-19 пациентами, если Вы не прибыли из-за рубежа, тест на коронавирус вам не сделают. Чтобы снять панику при симптомах, инфекционисты советуют купить экспресс-тесты на грипп.

Тест на коронавирус в Киеве можно сделать только в одной частной клинике, но специалисты отмечают — экспресс-тесты не показатель. Если вы в группе риска, то обратитесь к семейному врачу и вам сделают ПЦР-тест в государственной больнице и совершенно бесплатно.

Факты ICTV ранее писали о том, как правильно лечить ОРВИ.

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