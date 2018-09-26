Куда бежать и как защититься: обучение возле Хмельницкой АЭС
Куда бежать и как защититься – людей, которые живут в 30-километровой зоне атомных станций, учат экстренным действиям в случае аварии. После взрывов на украинских военных арсеналах по указанию правительства сегодня возле Хмельницкой АЭС устроили обучения. Людям раздали лекарства, средства защиты и отправили на эвакуацию.
Авария на Хмельницкой АЭС – из строя вышло оборудование, произошла утечка радиации. К счастью, это только легенда, которая подняла на ноги весь район.
Людей надо немедленно известить о чрезвычайной ситуации. Здесь используют все средства – радиоволны и систему оповещения. За полчаса надо организовать пункты эвакуации населения, где жителям 30-тикилометровой зоны от АЭС выдают повязки и лекарства, чтобы снизить уровень облучения.
Смотрите: Водные преграды и разведка – военные учения на Волыне
Вывезти должны 60 тыс. жителей из почти сотни населенных пунктов вокруг Хмельницкой АЭС. Местные жители признают: даже не помнят – когда такие учения здесь проводили. Но живя вблизи двух атомных станций Ровенской и Хмельницкой – люди должны знать, как действовать в чрезвычайной ситуации.
Провести такие учения поручил правительство – после взрывов на харьковском и винницком арсеналах. Задача всех служб и гражданского населения – действовать четко, быстро и без паники.
К слову, танки, артиллерия и вертолеты: на Донбассе состоялись военные учения бойцов ООС.Подписывайся на нас в Telegram. Следи за оперативными новостями!