Куда бежать и как защититься: обучение возле Хмельницкой АЭС

Куда бежать и как защититься – людей, которые живут в 30-километровой зоне атомных станций, учат экстренным действиям в случае аварии. После взрывов на украинских военных арсеналах по указанию правительства сегодня возле Хмельницкой АЭС устроили обучения. Людям раздали лекарства, средства защиты и отправили на эвакуацию.

Авария на Хмельницкой АЭС – из строя вышло оборудование, произошла утечка радиации. К счастью, это только легенда, которая подняла на ноги весь район.

Людей надо немедленно известить о чрезвычайной ситуации. Здесь используют все средства – радиоволны и систему оповещения. За полчаса надо организовать пункты эвакуации населения, где жителям 30-тикилометровой зоны от АЭС выдают повязки и лекарства, чтобы снизить уровень облучения.

Смотрите: Водные преграды и разведка – военные учения на Волыне

Вывезти должны 60 тыс. жителей из почти сотни населенных пунктов вокруг Хмельницкой АЭС. Местные жители признают: даже не помнят – когда такие учения здесь проводили. Но живя вблизи двух атомных станций Ровенской и Хмельницкой – люди должны знать, как действовать в чрезвычайной ситуации.

Провести такие учения поручил правительство – после взрывов на харьковском и винницком арсеналах. Задача всех служб и гражданского населения – действовать четко, быстро и без паники.

К слову, танки, артиллерия и вертолеты: на Донбассе состоялись военные учения бойцов ООС.

Опубликовано Сентябрь, 26 в 18:03



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.