Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Lifestyle / Здоровье

Кухня, душ и возможность быть с ребенком: как работают семейные комнаты в больницах

Комфортабельные комнаты отдыха, вместо суточных ожиданий в коридоре больницы. В Украине уже четвертый год действуют комнаты отдыха для родителей, чьи дети попали в медучреждения.

Это мировая практика. Ведь так ребенок чувствует родительское тепло, мама или папа рядом и уже не страшно, и лечение проходит эффективнее. И всегда есть возможность помочь медикам в уходе за малышами от ее родных. Одна из таких комнат есть в одном из крупнейших лечебных учреждений Украины Охматдете.

Читайте: Новый корпус Охматдет и школы Киева украсили smart-муралами – КГГА

Бесплатную семейную комнату в Киеве открыли благодаря американским благотворителям. Кроме столицы, места для отдыха родителей есть и в других областных центрах – Харькове, Сумах, Виннице и Львове.

Для удобства в комнатах есть все необходимое – кухня, туалет с душем и кресла-диваны, в столице даже сделали комнату для сбора молока.

Бесплатными комнатами за четыре года их существования воспользовались почти 20 тыс. cемей. И родители больных детей просят распространить такой опыт на все медучреждения.

Кроме того, недавно достроили детскую больницу Охматдет. На оборудование для медучреждения было выделено из госбюджета 500 млн грн.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Психиатрические больницы из-за нехватки финансирования были на грани закрытия – Степанов
Психиатрические больницы из-за нехватки финансирования были на грани закрытия – Степанов
В Украине могут изменить критерии госпитализации больных Covid-19
В Украине могут изменить критерии госпитализации больных Covid-19
Новый корпус Охматдет и школы Киева украсили smart-муралами — КГГА
Новый корпус Охматдет и школы Киева украсили smart-муралами — КГГА
Три месяца сидят без зарплаты: в Черкасской области врачи объявили забастовку
Три месяца сидят без зарплаты: в Черкасской области врачи объявили забастовку
Проглотил тупым концом: в Ужгороде мужчина жил с вилкой в желудке три месяца
Проглотил тупым концом: в Ужгороде мужчина жил с вилкой в желудке три месяца
Эпицентр передал больницам современные ИВЛ
Эпицентр передал больницам современные ИВЛ
Врачи пришили пенис мужчине спустя сутки после повреждения
Врачи пришили пенис мужчине спустя сутки после повреждения
Пять аппаратов ИВЛ вместо 23: в Сумах чиновники лишили больницу оборудования
Пять аппаратов ИВЛ вместо 23: в Сумах чиновники лишили больницу оборудования

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка