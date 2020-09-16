Кухня, душ и возможность быть с ребенком: как работают семейные комнаты в больницах
Комфортабельные комнаты отдыха, вместо суточных ожиданий в коридоре больницы. В Украине уже четвертый год действуют комнаты отдыха для родителей, чьи дети попали в медучреждения.
Это мировая практика. Ведь так ребенок чувствует родительское тепло, мама или папа рядом и уже не страшно, и лечение проходит эффективнее. И всегда есть возможность помочь медикам в уходе за малышами от ее родных. Одна из таких комнат есть в одном из крупнейших лечебных учреждений Украины Охматдете.
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Бесплатную семейную комнату в Киеве открыли благодаря американским благотворителям. Кроме столицы, места для отдыха родителей есть и в других областных центрах – Харькове, Сумах, Виннице и Львове.
Для удобства в комнатах есть все необходимое – кухня, туалет с душем и кресла-диваны, в столице даже сделали комнату для сбора молока.
Бесплатными комнатами за четыре года их существования воспользовались почти 20 тыс. cемей. И родители больных детей просят распространить такой опыт на все медучреждения.
Кроме того, недавно достроили детскую больницу Охматдет. На оборудование для медучреждения было выделено из госбюджета 500 млн грн.