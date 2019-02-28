Пулемет к лицу больше чем украшения: как на передовой женщина командует БМП

В руках хрупкой Ольги пулемет выглядит гармоничнее, чем любые женские украшения. Бывшая гражданка России, но сейчас уже украинка, в вооруженных силах служит 4 год. Вместе со своим подразделением не избежала ни ротации на фронт. Все время рядом в окопах со своими побратимами. Сейчас Ольга по штату командир БМП, но вспоминает: за время войны выполняла различные задания.

– Неважно кто ты по должности: командир БМП, наводчик, гранатометчик … Копают все одинаково, дрова рубят все одинаково, тут у всех работа – общая, – отметила Ольга.

На фронте нет гендерного распределения. Ключевое – это мотивация человека – объясняют военные. Пример Ольги показателен. Женщине опыта не занимать – она ​​не загадывает, продолжит ли военную карьеру, но уже сейчас обладает универсальными навыками. Кроме того, что анализирует тактическую ситуацию – умеет стрелять из различного вооружения.

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На фронте не проходит и дня без обстрелов. Военные признаются: нынешняя окопная война хоть и находится в несколько замороженной фазе, однако безопасной ситуацию назвать нельзя.

Без ответа враг не остается. Наши военные держат боевиков в напряжении – только те пытаются обустроить свои укрепления – получают по зубам. Классическая позиционная война. Армейцы признаются – если не унять противника – тот сядет на голову.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что на передовой не прекращаются провокации.

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