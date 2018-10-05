Купе RC 2019 от Lexus: цена и характеристики

Японский Lexus представил на Парижском автошоу версию своего купе RC. Модель 2019 получила дизайнерские решения от флагмана бренда – LC.

Также доработали аэродинамику, подвеска получила принципиально другие амортизаторы, а салон – модернизированную центральную консоль.

Также японцы доработали двухлитровый бензиновый турбодвигатель на 241 лошадиных сил. А версия RC 350 получила мотор на 3,5 литра мощностью 311 лошадиных сил.

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На европейском рынке новинка появится в конце нынешнего года. Ориентировочная цена от 45 тысяч евро.

К слову, топливо в Украине дорожает бешеными темпами, и этот процесс не скоро остановится.

Опубликовано Октябрь, 05 в 10:59



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