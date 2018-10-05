Купе RC 2019 от Lexus: цена и характеристики
Японский Lexus представил на Парижском автошоу версию своего купе RC. Модель 2019 получила дизайнерские решения от флагмана бренда – LC.
Также доработали аэродинамику, подвеска получила принципиально другие амортизаторы, а салон – модернизированную центральную консоль.
Также японцы доработали двухлитровый бензиновый турбодвигатель на 241 лошадиных сил. А версия RC 350 получила мотор на 3,5 литра мощностью 311 лошадиных сил.
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На европейском рынке новинка появится в конце нынешнего года. Ориентировочная цена от 45 тысяч евро.
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2018-10-05Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.