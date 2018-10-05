Факты / Видео / Lifestyle / Авто / Купе RC 2019 от Lexus: цена и характеристики/

Купе RC 2019 от Lexus: цена и характеристики

Японский Lexus представил на Парижском автошоу версию своего купе RC. Модель 2019 получила дизайнерские решения от флагмана бренда – LC.

Также доработали аэродинамику, подвеска получила принципиально другие амортизаторы, а салон – модернизированную центральную консоль.

Также японцы доработали двухлитровый бензиновый турбодвигатель на 241 лошадиных сил. А версия RC 350 получила мотор на 3,5 литра мощностью 311 лошадиных сил.

Смотрите: 3 правила защиты от хакеров

На европейском рынке новинка появится в конце нынешнего года. Ориентировочная цена от 45 тысяч евро.

К слову, топливо в Украине дорожает бешеными темпами, и этот процесс не скоро остановится.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Новое поколение кроссоверов Audi Q8 уже можно купить в Украине – основатель Audi Центр Одесса Юг Максим Шкиль
10 самых популярных авто сентября в Украине
Тест-драйв Nissan Juke: подтяжка лица
3 причини зростання цін на бензин
Цены на бензин в Украине: почему выросли и чего ждать дальше
Фари
Обязательное включение фар днем: причины и штраф за невыполнение
парковка
Новые штрафы в Украине: почему действуют не все и не везде
Електромобіль
В Японии представили автомобиль из пластмассы

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка