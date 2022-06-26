Депозиты и покупка военных облигаций: как сохранить свои деньги во время войны

Национальный банк Украины поднял учетную ставку до 25%. Первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова рассказала о результатах такого решения в рамках эфира национального телемарафона в разговоре с ведущей программы Вікна-новини Яной Брензей.

Она отметила, что сейчас наблюдается, что банки уже начали повышение процентных ставок по депозитам.

– Конечно, это не происходит в один день, и не происходит так резко. Из-за того, что банки обладают переликвидностью. То есть объемы средств населения с начала войны выросли почти на 75 млрд грн. Спрос на кредиты все же подавлен из-за войны. Поэтому эта избыточная ликвидность не позволяет банкам быстрее поднимать ставки. Но процесс начат, – рассказала Екатерина Рожкова.

Также она подчеркнула, что это сделали для того, чтобы граждане Украины и бизнес смогли получить альтернативные пути сбережения денег от инфляции. Кроме того, это позволит уменьшить давление на валютный рынок.

Замглавы НБУ обратила внимание и на военные облигации. Она надеется, что на них процентные ставки тоже станут более привлекательными для украинцев.

– Если говорить о военных облигациях, то уже почти 100 тыс. граждан и представителей бизнеса их приобрели. Но объемы все же не столь значительны, — рассказала Екатерина Рожкова.

Она подчеркнула, что военные облигации – это способ проявить свой патриотизм. Кроме того, заместитель главы НБУ подчеркнула, что важно, чтобы такой метод сбережений был максимально простым.

— Поддержка бюджета таким образом – это сейчас очень-очень важно для нас. Поскольку дефицит бюджета ежемесячно составляет не менее $5 млрд. Об этом заявлял министр финансов. И этот дефицит нужно финансировать, – подчеркнула она.

Екатерина Рожкова рассказала, что военные облигации обеспечивают гуманитарную поддержку в Украине, расходы на нужды ВСУ, зарплаты военным и медикам. Она сообщила, что экономика в Украине перенастроилась. Поэтому военные облигации – это возможность сэкономить свои средства.

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