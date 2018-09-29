Купили дом с сюрпризом. Опасный сосед отравляет все село под Луцком

Под Луцком завод по производству минваты отравляет жизнь людям. Госпотребслужба зафиксировала в воздухе превышение содержания фенола в 23 раза.

До ближайшего дома от завода по производству минеральной ваты – всего 85 метров. Жители села Струмовка на окраине Луцка дышат ядом.

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Особенно едким запах является вечером и на выходных. Жители близлежащих домов не открывают окна и на прогулку с детьми идут подальше от дома. Когда покупали здесь квартиры, о заводе их никто не предупредил.

Разрешения на работу предприятие сейчас не имеет, его пытаются получить через суд. Но несмотря на армию контролирующих органов, завод продолжает работать.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что в Киеве повысился уровень загрязнения воздуха

Опубликовано Сентябрь, 29 в 19:35



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