Купили дом с сюрпризом. Опасный сосед отравляет все село под Луцком
Под Луцком завод по производству минваты отравляет жизнь людям. Госпотребслужба зафиксировала в воздухе превышение содержания фенола в 23 раза.
До ближайшего дома от завода по производству минеральной ваты – всего 85 метров. Жители села Струмовка на окраине Луцка дышат ядом.
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Особенно едким запах является вечером и на выходных. Жители близлежащих домов не открывают окна и на прогулку с детьми идут подальше от дома. Когда покупали здесь квартиры, о заводе их никто не предупредил.
Разрешения на работу предприятие сейчас не имеет, его пытаются получить через суд. Но несмотря на армию контролирующих органов, завод продолжает работать.
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