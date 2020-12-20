Курьер — как второй Санта. Как пандемия изменила систему доставки в Украине

Украинская почта ради безопасности ввела оплату онлайн, запустила приложение и сейчас получить посылку можно даже не заходя в отделение.

С началом пандемии количество отправлений выросло на 30%. Чтобы справиться с таким наплывом — Новая почта имеет Киевский инновационный терминал. Это сортировочный центр, оснащенный автоматизированным нидерландским оборудованием. Здесь десятки конвейеров, с помощью которых посылки загружают прямо в автомобиль.

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2020-й войдет в историю как год бесконтактной доставки — считают в компании Мост Экспресс. Причем, новым трендом во времена пандемии стали поштоматы. Количество пользователей, отправляющих и получащих посылки через этот сервис, выросла на 50-60%.

В компании поштоматов более 1500. Ведь они удобны, а главное абсолютно безопасны, так как бесконтактные. Более того, компания решила ввести акцию — до 31-го января получать и отправлять посылки через поштоматы можно бесплатно по всей Украине.

Сейчас чтобы отправить или получить посылку нужно лишь 30 секунд. И ждать пока ваш подарок дойдет до адресата, долго не придется.

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