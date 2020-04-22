Курьеры, уборщики и водители: самые популярные вакансии во время карантина

Карантин буквально перевернул все представления о занятости. За время после введения ограничений, украинцев, которые ищут новую работу, прибавилось почти на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А вот количество вакансий — сократилось вдвое. Работу ищут и начинающие, и опытные топ-менеджеры.

Среди лидеров востребованных вакансий в интернете сейчас: курьеры, уборщики, продавцы, кассиры, операторы АЗС и водители. Таких сотрудников ищут вдвое чаще в карантин. А вот повышение зарплат даже для популярных профессий становится скромнее. В базе центров занятости сейчас 52 тыс. вакансий, то есть на одно место — семь претендентов. С началом весенне-полевых работ здесь больше всего ждут работников сельского хозяйства. Им предлагают от 11 до 15 тыс. грн. Подробнее в сборном сюжете Фактов ICTV.

Напомним, из-за карантина без работы остались более 2 млн украинцев, 5,5 млн — ушли в вынужденные отпуска.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.