Курорт под угрозой: Куяльницкий лиман в Одессе стал розовым

В Одессе новая фотозона, которая привлекает десятки туристов. Это Куяльницкий лиман, который стал розовым.

Впрочем, за яркими красками — скрытая экологическая проблема. Лиман мелеет просто на глазах. Вместо лечебных грязей — образуется соль. Ситуация с лиманом критическая, говорят экологи.

Внезапное изменение цвета лимана — сезонное явление. Все из-за цветения водоросли Дуналиелы солелюбивой. Лучше всего видно розовую воду сверху. Вокруг лимана образовался соляной берег, который также привлекает внимание отдыхающих.

И хоть розовая вода — необычно и красиво, для лимана это проблема. Водоросли заполонили водоем, который из-за отсутствия дождей постоянно мелеет.

Ситуация с лиманом критическая, отмечают экологи. Кроме снижения осадков, это связано еще и с обмелением реки Большой Куяльник. Раньше, чтобы спасти лиман, запускали воду из Черного моря, но последние 2 года этого не делали.

В прошлом году областная власть разработала проект по восстановлению Куяльницкого лимана. К концу года ожидают результаты технико-экономического анализа расчистки русла реки, чтобы ее водой наполнить лиман.

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