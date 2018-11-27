Курс доллара в Украине: повлияет ли военное положение на валюту

После вчерашнего взлета курс доллара возвращается на свои прежние позиции. Хотя еще утром зеленый в обменниках продавали по 29.50, уже после обеда курс улучшился до 28.70. А на днях наличный рынок должен полностью стабилизироваться, прогнозируют банкиры.

Специалисты констатируют: те, кто накануне покупал доллары по 29 с лишним, стали жертвами собственных страхов. Ведь военное положение к падению курса гривны не приведет. Следовательно, людей призывают не поддаваться панике и не создавать спекулятивный спрос на валюту.

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Впрочем, скоро на национальную валюту ожидает уже сезонное колебание. В частности несколько потерять в цене гривна может на новогодние праздники. Однако снова бежать в обменники со всеми своими сбережениями специалисты не советуют. Уже весной курс так же сезонно укрепится.

К слову, после атаки России в Азовском море курс гривны снизился.

Опубликовано Ноябрь, 27 в 19:30



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