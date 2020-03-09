Курс доллара и евро к гривне начал повышаться
9 марта в обменниках украинская валюта немного потеряла относительно доллара и евро – на 30-50 копеек.
Это связано с выходным днем и уже 10 марта после открытия межбанковского рынка можно будет увидеть реальные цифры в обменных пунктах.
Поводом для беспокойства может стать паника на мировых рынках из-за распространения коронавируса и ценовая война между ОПЕК и Россией по добыче нефти.
Все это может обернуться для Украины выходом инвесторов из ценных бумаг и избытком гривны на рынке.
К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что Денис Шмыгаль считает негативным влияние укрепления гривны на экспорт.
2020-03-09Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.