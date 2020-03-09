Курс доллара и евро к гривне начал повышаться

9 марта в обменниках украинская валюта немного потеряла относительно доллара и евро – на 30-50 копеек.

Это связано с выходным днем и уже 10 марта после открытия межбанковского рынка можно будет увидеть реальные цифры в обменных пунктах.

Поводом для беспокойства может стать паника на мировых рынках из-за распространения коронавируса и ценовая война между ОПЕК и Россией по добыче нефти.

Все это может обернуться для Украины выходом инвесторов из ценных бумаг и избытком гривны на рынке.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что Денис Шмыгаль считает негативным влияние укрепления гривны на экспорт.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.