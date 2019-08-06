Квартира выгорает за 8 минут. Безопасны ли многоэтажки и штрафы за нарушения

Некачественная обшивка дома, короткое замыкание электропроводки или просто брошенный окурок – одни из основных виновников пожаров в высотках.

Разложить лестницу должны за 5 минут, и сделать это нелегко. Потому нужна площадка шириной не менее 8 метров, а длиной 17.

Но это лишь полбеды, потому что и это единственная на весь Киев 90-метровая лестница не работает – разрядился аккумулятор. Уже более месяца ждут представителя компании – из Финляндии.

Большинство пожарной техники в столице давно устарела. При эксплуатации в 10 лет машины используют более 30. Это при том, что весь Киев застроен небоскребами, которые превышают 90-метровую отметку.

Второе препятствие – машины вокруг. Внутри высотки тоже куча замечаний. На каждом из этажей должны быть спецсредства.

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Дымовые датчики сигнализации и клапан дымоудаления есть. Впрочем, часто тамбур отгорожен и не позволяет избавиться от дыма.

Двери должны открываться по направлению эвакуации. Проход должен быть свободным и никаких пристроек.

Выявленные нарушения инспектор по пожарному надзору зафиксировал. Впрочем, максимум, что он может сделать – оштрафовать обслуживающую компанию. Сумма смехотворная – 121 гривна. В ДСНС говорят – с 2011 года застройщики не согласовывают с ними проектную документацию на строительство высоток. И контролировать соблюдение ими всех пожарных требований невозможно.

Проблема еще и в нагрузке самых пожарных частей. Одна должна обслуживать район радиусом три километра. Впрочем, обычно площадь минимум вдвое больше. Все потому, что пожарных частей в столице не хватает. При необходимости в 50, есть только 26.

К слову, пожарная безопасность: ТРЦ Украины подпишут совместный Меморандум.

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