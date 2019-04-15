Цветочный бизнес в Украине: что выращивают и какая выгода

На Закарпатье целые деревни утопают в разноцветных душистых цветах. Их здесь массово выращивают. С огромных теплиц бегонии, цикламены, фуксии и еще десятки сортов разноцветных цветков везут на продажу по всей Украине.

Настоящее цветочное царство создали у своих домов селяне из Великих Комят. В огромных теплицах они выращивают миллионы цветных и пахучих цветов. Здесь несколько десятков сортов вазонов для балконов и огородов.

Цветоводы говорят: пахучая красота чрезвычайно требовательна, работы с ними больше, чем с овощами. Зато заработок больше и удовольствия – море. Поэтому цветы постепенно вытесняют из теплиц огурцы с помидорами.

Читайте: Цветочный бизнес в Украине: что выращивают и спрос

Мода украшать дома ароматной красотой пришла в Украину из Европы. Спрос на цветы – большой. Оптовые покупатели везут их из Закарпатья на продажу по всей Украине.

Самые дорогие цветы – перед 8 марта. Крупнейший на них спрос будет в конце апреля. Самые дешевые бархатцы и петунии – 3,5 грн. за стебель. За 5 грн. продают маргаритки и гвоздики, примула – 15 грн. Самые дорогие – королевская пеларгония и сурфиния в подвесных кашпо – по 100 грн. за единицу.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как на Закарпатье расцвели миллионы нарциссов из Красной книги.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.