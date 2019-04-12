Бросают камни в окна: митинги против цыган в Болгарии

Многочисленные митинги в болгарском городе Габрово.

Несколько тысяч жителей протестуют против цыган. Митингующие бросают камни в окна ромов, срывают спутниковые антенны, пытаются сломать двери в домах.

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Полиция перекрыла все въезды и выезды из города. Специализированные отряды охраняют протестующих и кварталы, где живут цыгане.

Напомним, в среду, 10 апреля, в одной из городских магазинов трое ромов жестоко избили продавца. Полиция арестовала нападавших, но через сутки отпустила.

К слову, как на самом деле выглядит жизнь цыган в Украине.

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