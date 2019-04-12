Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Мир

Бросают камни в окна: митинги против цыган в Болгарии

Многочисленные митинги в болгарском городе Габрово.

Несколько тысяч жителей протестуют против цыган. Митингующие бросают камни в окна ромов, срывают спутниковые антенны, пытаются сломать двери в домах.

Читайте: С ножами и битами. В Кривом Роге цыгане чуть не подрались с евробляхерами

Полиция перекрыла все въезды и выезды из города. Специализированные отряды охраняют протестующих и кварталы, где живут цыгане.

Напомним, в среду, 10 апреля, в одной из городских магазинов трое ромов жестоко избили продавца. Полиция арестовала нападавших, но через сутки отпустила.

К слову, как на самом деле выглядит жизнь цыган в Украине.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

В Киеве под офисом Зеленского собрались два митинга
Бросали бутылки с зажигательной смесью: в Ивано-Франковске напали на табор ромов
Полиция обрызгала сама себя слезоточивым газом во время протестов в Болгарии
Столкновения в Киеве: Аваков обвинил штабы кандидатов в разжигании ненависти
В Париже мужчине оторвало руку во время столкновения с желтыми жилетами (18+)
Оккупанты, убирайтесь домой! Консульство РФ в Харькове забросали яйцами
В обход Украины: Болгария строит проход для российского газа
Горные спасатели в Болгарии: условия труда и зарплата

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка