Ковры для шведских королей. Как в Каховке освоили скандинавское рукоделие

Мастерицы из Каховки овладели скандинавским рукоделием и теперь радуют шведскую королевскую семью и любителей древнего искусства удобным натуральным покрытием. Производство назвали Vandra Rugs, что означает коврики комфортной ходьбы.

Они работают на станках, которые почти как в XVII веке, сюда инженеры лишь добавили компрессор, который помогает прибивать нити к полотну.

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Ранее это мастерицы делали вручную. Но процесс до сих пор остается кропотливым, за неделю ткачихи изготавливают только два-три ковра.

Производство началось 13 лет назад с украинской-шведской семьи Ларисы и Йохана Боден. Мужчина налаживал в Каховке бизнес, а жена помогала местным женщинам с работой.

Два старых станка привезли из Швеции. Тамошние мастера научили десяти украинок плетения. Теперь в цехе восемь станков и 40 работниц, а производство знают во всем мире.

В каждом сантиметре ковра – часы ручной работы, поэтому стоимость стартует от €250 за м². Мастера отмечают, что у них не фабрика, а ателье индивидуального заказа.

Каждый ковер уникален, эскиз разрабатывают европейские и отечественные дизайнеры. К процессу привлекаются заказчики, ведь такие ковры скандинавы передают по наследству.

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