Кем хотят стать будущие украинские студенты. Прием заявок на вступление продолжается

Вступительная кампания продолжается в Украине. Горячая и нервная пора для абитуриентов и их родителей. До 22 июля продолжается прием электронных заявлений. А после – окончательный выбор и зачисления. Мы пообщались с будущими студентами про их ученические ожидания и абитуриентские реалии.

Олег

У нас идет акцент на глобализацию, не науку. И я решил, что наука не для меня. И решил идти на что-то такое, что связано с более масштабными событиями. Чтобы Украину можно было представлять и за рубежом, и внутри нее. Возможно журналистика, или что-то с этим связано.

Если ты неправильно выстроил приоритетность и тебя выбрали по другому приоритету чем какой ты хотел, то заявления которые под ним сгорают. Это означает, что больше нельзя подавать.

Университет, мне кажется, заинтересован в том, чтобы к нему поступали средства из контрактных абитуриентов.

Аня

Я планирую сначала, возможно, учиться в Европе. Это не значит, что выбрать какую-то страну и переехать там жить. А просто выбрать разные страны, разные научные системы, разные взгляды на жизнь и найти что-то свое собственное. Я хочу работать биологом.

Первый день, когда я открывала свой электронный кабинет, я не могла его загрузить. Значит, ты уже не попадешь на бюджет в университет, который ты поставил ниже.

Я поставила семь заявок на четыре специальности.

Уже выставили официальные списки. Объем сколько на бюджет, сколько на контракт. И ты можешь смотреть примерно, на каком ты месте. Но это все не точно.

Хотелось бы на бюджет, потому что ты уже взрослый человек, готовился год, родители платили за курсы.

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Василиса

С образовательных реформ, например, то я считаю, что очень плохо это объединение естественных наук.

Вообще я не хочу заниматься только одним. Я не хочу закончить университет и работать только стоматологом.

Я закончила школу с медалью. И у меня медаль нигде не учитывается.

26-го выставляют рейтинговый список. То есть, кто вступил, кто нет.

Я не ориентируюсь на одно высшее образование. Я так думаю, что я буду выбирать смежные немножко. Но чтобы два высших образования было.

К слову, английский на уровне В1 – условие вступления на бакалавра с 2023-го.

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