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Кем заменили Мари Йованович: новый посол Америки в Украине

В Киев сегодня(18 июня) прибыл новый посол Америки – Уильям Тейлор. Однако он стал временно поверенным в делах Соединенных Штатов Америки в Украине, заменив чрезвычайного и полномочного посла США Мари Йованович, которую отозвали на родину 20 мая.

Как отметили в Белом доме – это ротация была запланирована. Однако эксперты и журналисты предполагают, что произошло это из-за критических заявления Йованович в адрес администрации президента.

Взгляды Уильяма Тейлора совпадают с официальной позицией Вашингтона. И все это время выступал за ужесточение санкций против России, расширение их на все сектора экономики, пока Москва не прекратит агрессии и не вернет Крым.

Что касается Минских соглашений, в интервью 2016 года, он говорил о том, что было ошибкой объединить военную и политическую части в Минских соглашениях. Потому что сначала стоит достичь мира, отвод войск, а затем уже проводить перевыборы. Он также говорил о том, что Минские соглашения стоит переформатировать.

Читайте: Уильям Тейлор стал временно поверенным по делам США в Украине

Месяц назад он не исключил возможности, что Соединенные Штаты могут присоединиться к переговорному процессу.

В интервью BBC, Уильям Тейлор говорил о том, что в конце должен быть мир с Россией, но – на украинских условиях. Возвращение Донбасса, контроль над государственной границей, и в перспективе – возвращение Крыма. Уильям Тейлор также недавно заявил, что не думает, что Россия пойдет на новую агрессию, потому и действующий конфликт дорого стоил Путину.

Кстати, Уильям Тейлор был послом в Украине, когда США активно выступали за членство Украины в НАТО, и если это все-таки произошло, войны бы не было, – считает он.

Напомним, Госдеп объяснил причину отзыва посла Йованович.

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