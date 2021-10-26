Кислород для больниц и штрафы за подделку Covid-сертификатов: основные темы Свободы слова на ICTV

Система здравоохранения Украины, хоть и лучше готова к новой волне коронавируса чем осенью 2020 года и весной 2021 года, может не справиться, если граждане не будут делать прививки, а количество новых случаев будет расти.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире Свободы слова на ICTV 25 октября.

На данный момент Украина подготовила 90 тыс. коек. Ситуация с кислородом в Украине, утверждает министр, не столь критична. В сети в дальнейшем постоянно будет обновляться информация, где его можно взять.

Однако, отмечает Виктор Ляшко, новый британский штамм является крайне коварным. Поэтому для его преодоления кислорода нужно в пять-шесть раз больше чем в прошлом году.

Сейчас опасный вариант штамма Дельта уже зафиксировали во Львове, Тернополе и Киеве.

Волонтер, соучредитель фонда Свои Леся Литвинова не согласна с довольно оптимистичным прогнозом министра здравоохранения. Женщина замечает: только в течение 25 октября выдала около сотни концентраторов.

– Хочу сказать, что мы в абсолютно ужасном состоянии. Как мне кажется, в стране катастрофа, – говорит взволнованно Леся Литвинова.

Спасти украинцев, уверен чиновник, может только вакцинация. Сейчас на складах остается 9 млн доз вакцин.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов считает, что на антивакцинаторские настроения украинцев влияет Кремль.

– Те люди, которые работают против нашей страны, разворачивают и тему коронавируса. Например, рассказывают о некоем чипировании. К большому сожалению, в этом участвуют и определенные религиозные организации. Не нужно слушать этот бред. Друзья, хватит! Ситуация сложная, и, чтобы человек выжил, нужно сделать прививку, – убеждает Алексей Данилов.

Пока же правоохранители направили силы на борьбу с фальсификаторами Covid-сертификатов. Открыли уже более 800 уголовных правонарушений и привлекли к проверкам 1 200 мобильных бригад.

– В 90% случаев граждан просто обманывают: наносят изображение или QR-код, а потом полицейские или пограничники обнаруживают, что этих данных нет ни в одной базе, – объясняет министр внутренних дел Украины Денис Монастырский.

Наказание, утверждает генеральный прокурор Ирина Венедиктова, за подделку Covid-сертификатов зависит от судов.

– Судьи по-разному относятся, поэтому где-то в стране мы видим штрафы на сумму 850 тыс. грн, где-то-на 34 тыс. грн, а где-то приговоры с ограничением свободы, –говорит Ирина Венедиктова.

По состоянию на 26 октября в красную зону карантина зачислили Ровенскую и Николаевскую области. Теперь таких регионов в Украине восемь.

В ближайшие дни перечень должны пополнить еще Львовская и Житомирская области.

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