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Дарина Реготун |

Кишечная палочка превышает норму в 500 раз: где лучше купаться в Азовском море

Ежедневно пляжи Мариуполя посещают тысячи людей, несмотря на запрет купаться из-за высокой бактериологической загрязненности моря. Пробы берут каждую неделю. И последние показали превышение нормы количества лактоположительной кишечной палочки почти в 500 раз.

Такие показатели в лаборатории связывают с жарой и застоем воды из-за отсутствия ветра. Специалисты отмечают, что лучше пока отказаться от купания.

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Впрочем, если соблазн погрузиться перевесит, то ни в коем случае не глотать воду и сразу принять душ. Но кишечная палочка украинцев не пугает и они идут купаться в опасный водоем.

Между тем за Мариуполем море чище. В лаборатории Мангушского района отмечают, что на 40 км Азовского побережья от Мелекино до Урзуфа все показатели в норме. В отличие от города здесь нет пойм и большого количества канализационных стоков.

В частности, в Урзуфе сейчас вода прозрачная и горячая. Искупаться здесь желают тысячи отдыхающих со всей страны.

Цены на жилье там колеблются от 150 грн до 1 500 грн с человека в сутки. Да и креветки и кукуруза там не дорогие. За морскую жительницу отдадите до 35 грн за 100 г, а за кочан сладкого овоща всего 25 грн.

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