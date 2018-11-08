Китай готов предоставить кредит Украине на строительство Днестровской ГАЭС и метро на Троещину

Украина собирает жатву на украинском-китайском форуме, который проходит в Пекине. Наша делегация начала переговоры о введении зоны свободной торговли между обеими странами.

О ликвидации экономических границ и углублении сотрудничества сегодня в правительственной резиденции договаривались первый вице-премьер Степан Кубив и Вице-премьер правительства КНР Лю Хэ, которого считают четвертым по важности человеком в этой стране.

Читайте: Дороги по китайским технологиям. Сколько Украина потратит на новые автострады

Удалось заключить соглашение о кредите на полмиллиарда долларов в строительство Днестровской ГАЭС. Проценты не будут превышать 4,5 годовых.

Поднебесная также готова дать нам два с половиной миллиарда долларов кредита и на строительство метро на Троещину в Киеве.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что глава Интерпола исчез после поездки в Китай.

Опубликовано Ноябрь, 08 в 21:40



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.