Китай готов предоставить кредит Украине на строительство Днестровской ГАЭС и метро на Троещину
Украина собирает жатву на украинском-китайском форуме, который проходит в Пекине. Наша делегация начала переговоры о введении зоны свободной торговли между обеими странами.
О ликвидации экономических границ и углублении сотрудничества сегодня в правительственной резиденции договаривались первый вице-премьер Степан Кубив и Вице-премьер правительства КНР Лю Хэ, которого считают четвертым по важности человеком в этой стране.
Читайте: Дороги по китайским технологиям. Сколько Украина потратит на новые автострады
Удалось заключить соглашение о кредите на полмиллиарда долларов в строительство Днестровской ГАЭС. Проценты не будут превышать 4,5 годовых.
Поднебесная также готова дать нам два с половиной миллиарда долларов кредита и на строительство метро на Троещину в Киеве.
К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что глава Интерпола исчез после поездки в Китай.Подписывайся на нас в Telegram. Следи за оперативными новостями!