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Китай накрыл рекордный снегопад: закрыты школы, сотни людей оказались в ловушке

Юлия Соколова редактор ленты

Северные регионы Китая накрыл рекордно продолжительный снегопад, которого в стране не помнят уже десятки лет.

Из-за продолжавшейся несколько дней снежной бури были закрыты школы, приостановлено железнодорожное сообщение. Из-за непогоды погиб по меньшей мере один человек.

В некоторых городах китайской провинции Ляонин и региона Внутренняя Монголия выпало более 50 сантиметров снега.

В городе Шэньян (административном центре провинции Ляонин) высота снежного покрова достигла 51 см. Такого здесь не было с 1905 года.

Город Тунляо, расположенный в регионе Внутренняя Монголия, засыпало снегом 46 часов подряд. Такого местные жители не видели уже более 50 лет (как минимум с 1951 года). Именно в этом городе и погиб человек.

Кроме того, есть информация о более чем 5 600 пострадавших во Внутренней Монголии из-за сильных вьюг.

В провинции Цзилинь около тысячи человек оказались в снежной ловушке среди ночи в зонах обслуживания автомобильных дорог. Некоторые автомагистрали в этой провинции закрыли, а железнодорожное сообщение прекратили.

Волна холода повлекла за собой снижение температуры по меньшей мере на 14 градусов в некоторых регионах северо-восточного Китая.

В нескольких городах страны даже пришлось объявить чрезвычайное положение. На телефоны служб спасения поступило сотни звонков: жители не могли сами выбраться из жилищ.

Пришлось привлекать пожарных, чтобы вытащить семьи с детьми из снежного плена. А для расчистки дорог на работу дополнительно вывели тысячи спасателей.

По словам местных чиновников, более 30 тыс. человек вызвались стать волонтерами и помогали убирать улицы.

Стоит отметить, что холодный фронт, охвативший северо-западный Китай и Пекин, уже ослабевает, и снегопады в ближайшее время должны прекратиться.

В июле этого года южную часть Бразилии накрыл сильный снегопад. Осадки зафиксировали, по меньшей мере, в 13 городах на территории страны. Погодное явление было связано с нависшей над Бразилией большой полярной воздушной массой.

А в августе в Чили прошел мощный снегопад в самой сухой пустыне мира – Атакаме.

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