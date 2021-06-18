Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Видео / Lifestyle / Космос
Анастасія Рогожінська |

Китайские астронавты добрались до орбитного модуля Тяньхэ

Китай успешно выпустил в космос трех космонавтов. Это первая пилотируемая миссия страны за около пяти лет.

Так, три астронавты Поднебесной успешно добрались собственного орбитального модуля Тяньхэ.

В космос их доставили корабль и ракета также китайского производства.

Читайте
Джефф Безос полетит в космос вместе с победителем аукциона Blue Origin

Астронавты проведут на орбите три месяца и осуществят несколько выходов в открытое пространство.

Также они прямо на орбите будут строить новую китайскую космическую станцию.

Так, в пустыне Гоби на северо-западе Китая в четверг успешно прошел запуск ракеты типа Long March-2F Y12.

Она доставила пилотируемый космический корабль Шэньчжоу-12 с тремя астронавтами на борту до орбитальной станции КНР под названием Tiangong, ее строительство пока продолжается.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Китай отправил в космос трех астронавтов
Китай отправил в космос трех астронавтов
Масштабнейшее вторжение в истории: 28 самолетов КНР вторглись в небо Тайваня
Масштабнейшее вторжение в истории: 28 самолетов КНР вторглись в небо Тайваня
В Китае впервые подтвердили повышение уровня радиации на АЭС Тайшань
В Китае впервые подтвердили повышение уровня радиации на АЭС Тайшань
Эксперты ООН подозревают Китай в насильственном удалении органов у заключенных
Эксперты ООН подозревают Китай в насильственном удалении органов у заключенных
Коронавирус не мог выйти из Уханьской лаборатории — китайский ученый
Коронавирус не мог выйти из Уханьской лаборатории — китайский ученый
Гуманоид-медсестра и железный официант: где из-за Covid-19 роботы заменяют людей
Гуманоид-медсестра и железный официант: где из-за Covid-19 роботы заменяют людей
ГПЗКУ в ближайшие 8-12 месяцев ждет дефолт – Томиленко
ГПЗКУ в ближайшие 8-12 месяцев ждет дефолт – Томиленко
NASA полностью собрало ракету, которая доставит астронавтов на Луну
NASA полностью собрало ракету, которая доставит астронавтов на Луну
Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка