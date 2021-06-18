Китайские астронавты добрались до орбитного модуля Тяньхэ

Китай успешно выпустил в космос трех космонавтов. Это первая пилотируемая миссия страны за около пяти лет.

Так, три астронавты Поднебесной успешно добрались собственного орбитального модуля Тяньхэ.

В космос их доставили корабль и ракета также китайского производства.

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Астронавты проведут на орбите три месяца и осуществят несколько выходов в открытое пространство.

Также они прямо на орбите будут строить новую китайскую космическую станцию.

Так, в пустыне Гоби на северо-западе Китая в четверг успешно прошел запуск ракеты типа Long March-2F Y12.

Она доставила пилотируемый космический корабль Шэньчжоу-12 с тремя астронавтами на борту до орбитальной станции КНР под названием Tiangong, ее строительство пока продолжается.

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