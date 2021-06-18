Китайские астронавты добрались до орбитного модуля Тяньхэ
Китай успешно выпустил в космос трех космонавтов. Это первая пилотируемая миссия страны за около пяти лет.
Так, три астронавты Поднебесной успешно добрались собственного орбитального модуля Тяньхэ.
В космос их доставили корабль и ракета также китайского производства.
Астронавты проведут на орбите три месяца и осуществят несколько выходов в открытое пространство.
Также они прямо на орбите будут строить новую китайскую космическую станцию.
Так, в пустыне Гоби на северо-западе Китая в четверг успешно прошел запуск ракеты типа Long March-2F Y12.
Она доставила пилотируемый космический корабль Шэньчжоу-12 с тремя астронавтами на борту до орбитальной станции КНР под названием Tiangong, ее строительство пока продолжается.
2021-06-18
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